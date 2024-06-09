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СМИ: Владелец Ромы хочет купить команду Миколенка

Англия

А именно приобрести 94% акций клуба

СМИ: Владелец Ромы хочет купить команду Миколенка

Фото: Sky Sports

Новина українською

Владелец "Ромы" Дэн Фридкин хочет приобрести 94% акций "Эвертона", сообщает BBC.

По информации издания, американский бизнесмен Дэн Фридкин хочет договориться о покупке 94-процентной доли нынешнего владельца "Эвертона" Фархада Мошири.

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Напомним, 1 июня "Эвертон" на своем официальном сайте объявил о срыве сделки по покупке клуба с американской инвестиционной компанией 777 Partners.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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