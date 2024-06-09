Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Владелец Ромы хочет купить команду Миколенка
А именно приобрести 94% акций клуба
Фото: Sky Sports
Владелец "Ромы" Дэн Фридкин хочет приобрести 94% акций "Эвертона", сообщает BBC.
По информации издания, американский бизнесмен Дэн Фридкин хочет договориться о покупке 94-процентной доли нынешнего владельца "Эвертона" Фархада Мошири.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, 1 июня "Эвертон" на своем официальном сайте объявил о срыве сделки по покупке клуба с американской инвестиционной компанией 777 Partners.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:BBC
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- 17-летний Эндрик на 90+6 минуте принес Бразилии победу в игре с Мексикой
- Очередной триумф сборной Ротаня, победа Хорватии над Португалией и интерес к Ванату. Главные новости за 8 июня
- Вацко: У Черноморца осталось 5 игроков основы
- Почеттино обратился к владельцам Челси после своего увольнения
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн