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Де Дзерби заменит победитель Второй Бундеслиги. Брайтон почти договорился с новым тренером

Англия
Обновлено

Наставник бывшего голкипера "Зари" Николая Василя

Де Дзерби заменит победитель Второй Бундеслиги. Брайтон почти договорился с новым тренером

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Брайтон" уже находится на финальном этапе переговоров по назначению главного тренера.

Как сообщает Фабрицио Романо, совсем немного осталось до подписания контракта с главным тренером "Санкт-Паули" Фабианом Хюрцелером.

Английский и немецкий клубы общаются между собой о сумме компенсации за 31-летнего специалиста. Контракт между "чайками" и Хюрцлером уже полностью согласован.

Он возглавляет “пиратов” с декабря 2022 года. В прошлом сезоне "Санкт-Паули" под его руководством победил во Второй Бундеслиге, выйдя в дивизону выше.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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