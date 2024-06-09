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Де Дзерби заменит победитель Второй Бундеслиги. Брайтон почти договорился с новым тренером
Наставник бывшего голкипера "Зари" Николая Василя
Getty Images/Global Images Ukraine
"Брайтон" уже находится на финальном этапе переговоров по назначению главного тренера.
Как сообщает Фабрицио Романо, совсем немного осталось до подписания контракта с главным тренером "Санкт-Паули" Фабианом Хюрцелером.
Английский и немецкий клубы общаются между собой о сумме компенсации за 31-летнего специалиста. Контракт между "чайками" и Хюрцлером уже полностью согласован.
Он возглавляет “пиратов” с декабря 2022 года. В прошлом сезоне "Санкт-Паули" под его руководством победил во Второй Бундеслиге, выйдя в дивизону выше.
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