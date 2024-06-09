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Нкунку точно не покинет Челси летом. Он является ключевым игроком в планах клуба
В Лондоне на него рассчитывают
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Челси" Кристофер Нкунку не покинет команду этим летом, несмотря на предложения других клубов. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Он является ключевым игроком в планах клуба на следующий сезон. Француз тоже хочет остаться в Лондоне и сделать все возможное для команды.
Большинство прошлого сезона Нкунку пропустил из-за травмы. Он провел на поле 516 минут в 14 матчах и отличился тремя голами.
"Челси" купил француза прошлым летом за 60 миллионов евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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