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Голкипера Кариуса предложили Комо. Клуб ищет нового вратаря
Может поработать под руководством Фабрегаса
Getty Images / Global Images Ukraine
Немецкого голкипера Лориса Кариуса предложили итальянской команде "Комо". Об этом сообщает Николо Скира.
Сейчас новичок Серии А именно работает над усилением вратарской позиции.
С сентября 2022 у Кариуса контркт с "Ньюкаслом". Его срок заканчивается 30 июня этого года – после этого немец получит статус свободного агента.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего голкипера в 1 миллион евро.
Напомним, что Комо под руководством Сеска Фабрегаса в прошлом сезоне заняло второе место, благодаря чему впервые за долгое время поднялось в элитный дивизион.
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