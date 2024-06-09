Голкипера Кариуса предложили Комо. Клуб ищет нового вратаря

Немецкого голкипера Лориса Кариуса предложили итальянской команде "Комо". Об этом сообщает Николо Скира.

Сейчас новичок Серии А именно работает над усилением вратарской позиции.

С сентября 2022 у Кариуса контркт с "Ньюкаслом". Его срок заканчивается 30 июня этого года – после этого немец получит статус свободного агента.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего голкипера в 1 миллион евро.

Напомним, что Комо под руководством Сеска Фабрегаса в прошлом сезоне заняло второе место, благодаря чему впервые за долгое время поднялось в элитный дивизион.