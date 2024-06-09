Арсенал открыт для предложений по четырем игрокам. Среди них - Рэмсдейл

По информации английского издания Daily Mirror, "Арсенал" не против рассмотреть предложения других клубов по голкиперу Аарону Рэмсдейлу, а также атакующим игрокам Эдди Нкетиа, Эмилю Смит-Роу, Риссу Нельсону. Лондонцы хотят добыть дополнительные средства для будущих покупок.

В этом сезоне Рэмсдейл провел за "Арсенал" 11 матчей во всех турнирах. Он уступил место в основном составе Давиду Раи.

Остальные названные футболисты - тоже игроки замены. Нкетиа имеет в активе 37 игр, 6 голов и 3 ассиста. 19 поединков и 1 ассист в Смит-Роу. Нельсон сыграл 24 матчей и отдал 3 результативные передачи.