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Арсенал открыт для предложений по четырем игрокам. Среди них - Рэмсдейл

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Те, кто не входят в основу

Арсенал открыт для предложений по четырем игрокам. Среди них - Рэмсдейл

Getty Images/Global Images Ukraine

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По информации английского издания Daily Mirror, "Арсенал" не против рассмотреть предложения других клубов по голкиперу Аарону Рэмсдейлу, а также атакующим игрокам Эдди Нкетиа, Эмилю Смит-Роу, Риссу Нельсону. Лондонцы хотят добыть дополнительные средства для будущих покупок.

В этом сезоне Рэмсдейл провел за "Арсенал" 11 матчей во всех турнирах. Он уступил место в основном составе Давиду Раи.

Остальные названные футболисты - тоже игроки замены. Нкетиа имеет в активе 37 игр, 6 голов и 3 ассиста. 19 поединков и 1 ассист в Смит-Роу. Нельсон сыграл 24 матчей и отдал 3 результативные передачи.

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Арсенал (Лондон) Эдвард Нкетиа Рис Нелсон Эмиль Смит-Роу Аарон Рэмсдейл
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Источник:
mirror.co.uk
Опубликовал: Виктор Иванчук
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