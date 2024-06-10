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Вулверхэмптон обошёл Атлетико в гонке за вингера Браги
Победа за АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
"Вулверхэмптон" завершил сделку по подписанию 21-летнего вингера "Браги" Родриго Гомеса.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, английский клуб заплатит за трансфер 15 миллионов евро. Контракт с футболистом будет рассчитан до июня 2029 года.
Ранее сообщалось об интересе к Гомесу со стороны мадридского "Атлетико".
Сезон 2023/24 Родриго провёл на правах аренды в "Эшториле". На счету вингера 7 забитых мячей и 7 ассистов в 30 матчах португальской Суперлиги.
???????? Rodrigo Gomes, on his way to England this week as Wolves have completed deal to sign Portuguese talent from Braga.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2024
Atlético Madrid never sent any proposal as they have different priorities, Wolves were fast to get it done for €15m.
Gomes will sign until June 2029. pic.twitter.com/IZrjXMDuQp
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