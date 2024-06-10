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Вулверхэмптон обошёл Атлетико в гонке за вингера Браги

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Победа за АПЛ

Вулверхэмптон обошёл Атлетико в гонке за вингера Браги

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Вулверхэмптон" завершил сделку по подписанию 21-летнего вингера "Браги" Родриго Гомеса.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, английский клуб заплатит за трансфер 15 миллионов евро. Контракт с футболистом будет рассчитан до июня 2029 года.

Ранее сообщалось об интересе к Гомесу со стороны мадридского "Атлетико".

Сезон 2023/24 Родриго провёл на правах аренды в "Эшториле". На счету вингера 7 забитых мячей и 7 ассистов в 30 матчах португальской Суперлиги.

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Атлетико (Мадрид) Вулверхэмптон Брага трансфер
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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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