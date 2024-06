Вулверхэмптон обошёл Атлетико в гонке за вингера Браги

"Вулверхэмптон" завершил сделку по подписанию 21-летнего вингера "Браги" Родриго Гомеса.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, английский клуб заплатит за трансфер 15 миллионов евро. Контракт с футболистом будет рассчитан до июня 2029 года.

Ранее сообщалось об интересе к Гомесу со стороны мадридского "Атлетико".

Сезон 2023/24 Родриго провёл на правах аренды в "Эшториле". На счету вингера 7 забитых мячей и 7 ассистов в 30 матчах португальской Суперлиги.

