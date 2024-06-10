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Шахтер рассматривает возможность судебного иска против Тоттенхэма в вопросе подписания Манора Соломона

Англия

Сергей Палкин назвал руководство английского клуба грабителями на улице

Шахтер рассматривает возможность судебного иска против Тоттенхэма в вопросе подписания Манора Соломона

shakhtar.com

Новина українською

Накануне визита на международный саммит по вопросам мира в Украине в Швейцарии, который состоится 15 и 16 июня, Палкин разговаривал с Telegraph Sport на разные темы, в том числе о переходе Манора Соломона из "Шахтера" в "Тоттенхэм" прошлым летом. Контракт Соломона с "горняками" действовал до конца 2023 года, но перешел в "шпоры" на правах свободного агента прошлым летом после того, как ФИФА предоставила право всем футболистам, не являющимся гражданами Украины, играющим в этой стране, приостановить свои контракты на время конфликта.

Приостановление контракта вышло за рамки соглашения игрока с "Шахтером", но украинский клуб считает, что они должны были получить отступные или по крайней мере получить значительный пункт о продаже в случае любого будущего перехода вингера Соломона из "Тоттенхэма". После почти годичных переговоров с директором "шпор" Ребеккой Кеплхорн, "Шахтер" завершил все переговоры и рассматривает возможность обратиться в суд - так же как это было сделано с "Лионом" в отношении Матеуса Тете, который переехал во Францию на правах аренды, а затем присоединился к "Лестер Сити" на правах аренды, за что, как утверждает Палкин, "ткачи" получили гонорар.

"Я отношусь очень плохо по отношению к "Тоттенхэму". Я не могу поверить, что такой клуб с огромной историей - не только европейского, но и мирового уровня - может так себя вести. С моей точки зрения, это неприемлемое поведение. Они воспользовались войной. Возможно, если бы это был очень маленький клуб в Европе с небольшими деньгами или еще что-то, я мог бы это понять. Но "Тоттенхэм"? Тоттенхэм. Как такое возможно? Очень странно, что все говорят, что мы одна футбольная семья, когда один из топ-клубов получает игрока бесплатно, а рыночная стоимость этого игрока достигает 25 млн евро. Мы инвестировали в этого игрока и развивали этого игрока за такую стоимость. Я даже сказал "Тоттенхэму": "Ребята, мне сейчас не нужны деньги за него. Давайте будем иметь какое-то вознаграждение за продажу в будущем, например, 30 или 40 процентов. Нам бы этого хватило". Но они сказали: "Нет, нет, мы не можем вам дать. Мы дадим вам 10 процентов". Я сказал: "Ребята, это несерьезно". Давать нам 10 процентов - это неуважение. Вы ведете себя не как футбольная семья. Вы ведете себя как грабитель на улице. Это неправильно. Поэтому на данный момент мы увидим следующие шаги. Мы прекратили любые переговоры с "Тоттенхэмом". Мы сосредоточены на судебном деле против "Лиона", и мы увидим результат, а после этого примем решение о том, какие шаги мы будем предпринимать против "Тоттенхэма". У нас есть несколько игроков, Винисиус Тобиас в "Реале" и Майкон в "Коринтиансе". Эти клубы хотели взять наших игроков, но они пришли к нам и сказали: "Хорошо, мы можем взять их бесплатно, но мы не хотим играть в эти грязные игры". Вместо этого они предложили оплатить аренду за этих игроков. "Реал Мадрид" взял нашего игрока и заплатил нам за два года. "Коринтианс" сделал то же самое. Видите разницу между "Реалом" и "Тоттенхэмом"? Руководство "Реала" вело себя правильно, а как вел себя "Тоттенхэм"?", - заявил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

Добавим, что в этом сезоне Манор Соломон провел всего 6 матчей во всех турнирах за "шпор" (получил травму мениска осенью) и отметился 2 результативными передачами.

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Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Тоттенхэм (Лондон) Манор Соломон война с россией
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Источник:
Telegraph
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
10.06.2024 в 14:08
Якщо хтось мені не повірить, ось докази:Російський коментатор Олексій Андронов поділився спогадами про те, в який готель раніше селив суддів донецький «Шахтар»."Ось, наприклад, італійський суддя Паоло Тальявенто (який не помітив ТРИ гри рукою в одній атаці і зробив “Шахтар” чемпіоном України) потім плавав у басейні з деякими гравцями тоді ще донецького клубу і “дамами з низькою соціальною відповідальністю” на додачу. А селив «Шахтар» суддів у готелі «Прага», який належав... Мірчі Луческу. Ось як треба, ось рівень! Я кілька разів теж був на «вечерях» після ігор там... але 2010-го «Шахтар» вніс мене і Владислава Батурина в black list готелю і заборонив нас там селити... А то раптом що побачимо/почуємо...", - написав Андронов.
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Комментарии 9
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Просто Квашин (Харків)
10.06.2024 в 14:08
Якщо хтось мені не повірить, ось докази:Російський коментатор Олексій Андронов поділився спогадами про те, в який готель раніше селив суддів донецький «Шахтар»."Ось, наприклад, італійський суддя Паоло Тальявенто (який не помітив ТРИ гри рукою в одній атаці і зробив “Шахтар” чемпіоном України) потім плавав у басейні з деякими гравцями тоді ще донецького клубу і “дамами з низькою соціальною відповідальністю” на додачу. А селив «Шахтар» суддів у готелі «Прага», який належав... Мірчі Луческу. Ось як треба, ось рівень! Я кілька разів теж був на «вечерях» після ігор там... але 2010-го «Шахтар» вніс мене і Владислава Батурина в black list готелю і заборонив нас там селити... А то раптом що побачимо/почуємо...", - написав Андронов.
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tekutiev (донецк,Украина)
10.06.2024 в 14:36
про шуби від суркісні напиши й......а дирява мразота
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tekutiev (донецк,Украина)
10.06.2024 в 14:47
за корито помиїв від суркіса ти .....напишеш все що завгодно.дирява вонюча мразота простокваша
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Просто Квашин (Харків)
10.06.2024 в 14:55
Зато навчив тебе українською мовою спілкуватись, а не свинособачою.... Так що я молодець !
 
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tekutiev (донецк,Украина)
10.06.2024 в 15:09
йолоп ти ...... ,а не молодець
 
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Просто Квашин (Харків)
10.06.2024 в 14:05
шахтьор - самий підлий клуб в історії сучасного футбола ! Це і "завойовані" титули за допомогою допоміжного клубу (Маріуполь) і нагла допомога суддів та ФФУ. Потім надули Челсі, впаривши їм за 100 млн. сирого, молодого таланта, який коштував максимум 30-35 млн. Тепер із-за цього ніхто не хоче мати діло з аферистами. Плюс постійні конфлікти з футболістами та іншими клубами...
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tekutiev (донецк,Украина)
10.06.2024 в 14:42
твоє ......динамо святе?саме ви найпідліша команда в Україні.з суркісів почалаась уся гниль у нашому футболі.своїх лідерів суркісня продала за копійки.де черга за іншими?просто каваша-й.....е теля яке цілує суркісів в дупу.не вдавися .....
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Просто Квашин (Харків)
10.06.2024 в 14:56
Не захлебнись ригачкою, дурнику....
 
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tekutiev (донецк,Украина)
10.06.2024 в 15:04
обригане чмо це ти
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