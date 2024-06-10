Манчестер Сити интересуется полузащитником Кристал Пэлас

Адам Уортон зарекомендовал себя в составе "Кристал Пэлас" с момента своего перехода из "Блэкберна" за 22,5 млн фунтов стерлингов в январе. Благодаря своей великолепной игре, 20-летний игрок попал в окончательный список сборной Англии из 26 игроков на Евро-2024. У него еще осталось пять лет контракта на "Селхерст Парк" и "Пэлас" настаивает на том, что он никуда не перейдет после блестящей концовки сезона под руководством Оливера Гласнера.

Руководство "Манчестер Сити" внимательно следит за стремительным развитием молодого полузащитника. Ожидается, что горожане не будут покупать Уортона этим летом, но они рассматривают его как потенциального будущего игрока в рамках плана обновления полузащиты на стадионе "Этихад". "Манчестер Сити" нужны изменения в средней линии, ведь Калвин Филлипс должен уйти этим летом. Кроме того, за последние несколько лет команду покинули Фернандиньо и Илкай Гюндоган, а сейчас Пеп Гвардиола рискует потерять Кевина Де Брюйне.

Добавим, что Адам Уортон в прошлом сезоне провел всего 45 матчей в составе "Блэкберна" и "Кристал Пэлас", где отметился 2 голами и 6 передачами.