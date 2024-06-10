  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити интересуется полузащитником Кристал Пэлас
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити интересуется полузащитником Кристал Пэлас

Англия

Об этом сообщает британское издание Standard

Манчестер Сити интересуется полузащитником Кристал Пэлас

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Адам Уортон зарекомендовал себя в составе "Кристал Пэлас" с момента своего перехода из "Блэкберна" за 22,5 млн фунтов стерлингов в январе. Благодаря своей великолепной игре, 20-летний игрок попал в окончательный список сборной Англии из 26 игроков на Евро-2024. У него еще осталось пять лет контракта на "Селхерст Парк" и "Пэлас" настаивает на том, что он никуда не перейдет после блестящей концовки сезона под руководством Оливера Гласнера.

Руководство "Манчестер Сити" внимательно следит за стремительным развитием молодого полузащитника. Ожидается, что горожане не будут покупать Уортона этим летом, но они рассматривают его как потенциального будущего игрока в рамках плана обновления полузащиты на стадионе "Этихад". "Манчестер Сити" нужны изменения в средней линии, ведь Калвин Филлипс должен уйти этим летом. Кроме того, за последние несколько лет команду покинули Фернандиньо и Илкай Гюндоган, а сейчас Пеп Гвардиола рискует потерять Кевина Де Брюйне.

Добавим, что Адам Уортон в прошлом сезоне провел всего 45 матчей в составе "Блэкберна" и "Кристал Пэлас", где отметился 2 голами и 6 передачами.

По теме
yellow-arrow
Анчелотти: Меня уже списали после работы в Наполи и Эвертоне
yellow-arrow
Гвардиола - о возвращении в Барселону: Эта дверь закрыта
yellow-arrow
Шахтер рассматривает возможность судебного иска против Тоттенхэма в вопросе подписания Манора Соломона
Манчестер Сити Кристал Пэлас (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Standard
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости