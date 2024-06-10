"Решение должно устраивать всех". Гвардиола прокомментировал ситуацию с Канселу

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о будущем защитника "горожан" Жоау Канселу.

Прошлый сезон португалец провёл за "Барселону". В 42 матчах во всех турнирах Канселу отметился 4 забитыми мячами и 5 результативными передачами.

"Решение должно устраивать всех. Клубы это обсудят.

Канселу – наш игрок. Если соглашение не будет достигнуто, ему придется вернуться к предсезонке.

Если он захочет остаться там и клубы согласятся - сделка будет оформлена", – сказал Пеп.