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"Решение должно устраивать всех". Гвардиола прокомментировал ситуацию с Канселу

Англия

Стороны в поисках компромисса

"Решение должно устраивать всех". Гвардиола прокомментировал ситуацию с Канселу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о будущем защитника "горожан" Жоау Канселу.

Прошлый сезон португалец провёл за "Барселону". В 42 матчах во всех турнирах Канселу отметился 4 забитыми мячами и 5 результативными передачами.

"Решение должно устраивать всех. Клубы это обсудят.

Канселу – наш игрок. Если соглашение не будет достигнуто, ему придется вернуться к предсезонке.

Если он захочет остаться там и клубы согласятся - сделка будет оформлена", – сказал Пеп.

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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.06.2024 в 15:45
Почему-то вспомнились комментарии рыжего кота, когда он многократно писал, что ua football собирает новости с какого-то русского сайта. Это я так просто, громко подумал.
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Комментарии 1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.06.2024 в 15:45
Почему-то вспомнились комментарии рыжего кота, когда он многократно писал, что ua football собирает новости с какого-то русского сайта. Это я так просто, громко подумал.
Ответить
1
1

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