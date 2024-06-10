  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола - о будущем Силвы: В прессе много слухов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола - о будущем Силвы: В прессе много слухов

Англия

Специалист хотел бы, чтобы Бернарду остался в Ман Сити

Гвардиола - о будущем Силвы: В прессе много слухов

Фото: twitter.com/ManCity

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал слухи о будущем португальского полузащитника Бернарду Силвы.

"В прессе много слухов о Бернарду, но пока что нам никто не звонил. Мы не получили ни одного сообщения от "Барсы" или любого другого клуба".

Читайте также"Решение должно устраивать всех". Гвардиола прокомментировал ситуацию с Канселу

"Он замечательный игрок, я надеюсь, что он останется с нами в "Манчестер Сити", - добавил Пеп.

Бернарду присоединился к английскому клубу в 2017 году. У футболиста контракт с "горожанами" заканчивается в 2026 году.

По теме
yellow-arrow
Эвертон Виталия Миколенко может быть продан за 400 миллионов фунтов стерлингов
yellow-arrow
"Решение должно устраивать всех". Гвардиола прокомментировал ситуацию с Канселу
yellow-arrow
Анчелотти: Меня уже списали после работы в Наполи и Эвертоне
Манчестер Сити Бернарду Силва Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости