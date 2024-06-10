Гвардиола - о будущем Силвы: В прессе много слухов

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал слухи о будущем португальского полузащитника Бернарду Силвы.

"В прессе много слухов о Бернарду, но пока что нам никто не звонил. Мы не получили ни одного сообщения от "Барсы" или любого другого клуба". Читайте также "Решение должно устраивать всех". Гвардиола прокомментировал ситуацию с Канселу

"Он замечательный игрок, я надеюсь, что он останется с нами в "Манчестер Сити", - добавил Пеп.

Бернарду присоединился к английскому клубу в 2017 году. У футболиста контракт с "горожанами" заканчивается в 2026 году.