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Гвардиола - о будущем Силвы: В прессе много слухов
Специалист хотел бы, чтобы Бернарду остался в Ман Сити
Фото: twitter.com/ManCity
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал слухи о будущем португальского полузащитника Бернарду Силвы.
"В прессе много слухов о Бернарду, но пока что нам никто не звонил. Мы не получили ни одного сообщения от "Барсы" или любого другого клуба".
"Он замечательный игрок, я надеюсь, что он останется с нами в "Манчестер Сити", - добавил Пеп.
Бернарду присоединился к английскому клубу в 2017 году. У футболиста контракт с "горожанами" заканчивается в 2026 году.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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