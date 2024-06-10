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Эвертон Виталия Миколенко может быть продан за 400 миллионов фунтов стерлингов

Англия

777 Partners уже в прошлом

Эвертон Виталия Миколенко может быть продан за 400 миллионов фунтов стерлингов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Консорциум международных инвесторов, в состав которого входит член королевской семьи Саудовской Аравии, стремится купить ФК "Эвертон" за 400 миллионов фунтов стерлингов.

Ватче Манукян, лондонский бизнесмен и юрист, возглавляет заявку консорциума. Его команда предлагает полностью приобрести "ирисок" без дополнительной долговой нагрузки. Их цель - создать устойчивую и долгосрочную стратегию развития клуба.

Они считают "Эвертон" спящим гигантом английского футбола, который имеет потенциал, чтобы снова стать одним из лидеров мирового футбола. Этому, по их мнению, будет способствовать строительство нового стадиона.

Напомним, что Фархад Мошири, владелец "Эвертона", согласился продать свои 94% акций компании 777 Partners в сентябре 2023 года, но сделка не была завершена, поэтому это открыло двери для других потенциальных покупателей.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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