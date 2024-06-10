"Посмотрим, что будет". Нападающий Ман Сити рассказал о своем будущем в клубе

Нападающий "Манчестер Сити" Хулиан Альварес рассказал о своем будущем в команде.

"Я спокоен, чувствую себя хорошо и счастлив в "Манчестер Сити". Но мы увидим, что произойдет дальше".

У Альвареса контракт с "горожанами" рассчитан до 30 июня 2028 года. Футболист в прошлом сезоне забил 19 голов и отдал 13 результативных передач в 54 матчах.