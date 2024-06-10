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"Посмотрим, что будет". Нападающий Ман Сити рассказал о своем будущем в клубе

Англия

Хулиан Альварес счастлив в Манчестер Сити

"Посмотрим, что будет". Нападающий Ман Сити рассказал о своем будущем в клубе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" Хулиан Альварес рассказал о своем будущем в команде.

"Я спокоен, чувствую себя хорошо и счастлив в "Манчестер Сити". Но мы увидим, что произойдет дальше".

У Альвареса контракт с "горожанами" рассчитан до 30 июня 2028 года. Футболист в прошлом сезоне забил 19 голов и отдал 13 результативных передач в 54 матчах.

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Манчестер Сити Хулиан Альварес
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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