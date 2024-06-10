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Фулхэм отклонил предложение Баварии по своему хавбеку

Англия

Английский клуб хочет получить большую сумму за игрока

Фулхэм отклонил предложение Баварии по своему хавбеку

Getty Images / Global Images Ukraine

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Несмотря на личную договоренность, переход полузащитника "Фулхэма" Жоау Пальиньи в мюнхенскую "Баварию" отложен.

По информации Sky Sports, предложение немцев не устроило английский клуб. "Бавария" предложила 30 миллионов фунтов стерлингов, а "Фулхэм" хочет удвоить ставки до 60 млн.

Пальинья в прошлом сезоне забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу в 39 матчах.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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