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Фулхэм отклонил предложение Баварии по своему хавбеку
Английский клуб хочет получить большую сумму за игрока
Getty Images / Global Images Ukraine
Несмотря на личную договоренность, переход полузащитника "Фулхэма" Жоау Пальиньи в мюнхенскую "Баварию" отложен.
По информации Sky Sports, предложение немцев не устроило английский клуб. "Бавария" предложила 30 миллионов фунтов стерлингов, а "Фулхэм" хочет удвоить ставки до 60 млн.
Пальинья в прошлом сезоне забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу в 39 матчах.
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Источник:Sky Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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