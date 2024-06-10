Клуб третьей лиги Англии уговаривает Бэйла возобновить свою карьеру

Легендарный Гарет Бэйл имеет возможность возобновить свою карьеру. Бывшему полузащитнику "Реала" предложил контракт "Рэксхэм", клуб третьего английского дивизиона, который принадлежит Робу МакЭлгенни и Райану Рейнольдсу.

"Мы позволим ему играть в гольф, когда он захочет. Если он будет появляться на тренировках пару раз в неделю, мы посмотрим, как мы сможем интегрировать его в команду", - сказал Роб.