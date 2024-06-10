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Клуб третьей лиги Англии уговаривает Бэйла возобновить свою карьеру
Мы позволим ему играть в гольф (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Легендарный Гарет Бэйл имеет возможность возобновить свою карьеру. Бывшему полузащитнику "Реала" предложил контракт "Рэксхэм", клуб третьего английского дивизиона, который принадлежит Робу МакЭлгенни и Райану Рейнольдсу.
"Мы позволим ему играть в гольф, когда он захочет. Если он будет появляться на тренировках пару раз в неделю, мы посмотрим, как мы сможем интегрировать его в команду", - сказал Роб.
Последним клубом Бэйла был "Лос-Анджелес", игрок официально ушел из профессионального футбола в начале прошлого года.
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