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Клуб третьей лиги Англии уговаривает Бэйла возобновить свою карьеру

Англия

Мы позволим ему играть в гольф (с)

Клуб третьей лиги Англии уговаривает Бэйла возобновить свою карьеру

Getty Images / Global Images Ukraine

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Легендарный Гарет Бэйл имеет возможность возобновить свою карьеру. Бывшему полузащитнику "Реала" предложил контракт "Рэксхэм", клуб третьего английского дивизиона, который принадлежит Робу МакЭлгенни и Райану Рейнольдсу.

"Мы позволим ему играть в гольф, когда он захочет. Если он будет появляться на тренировках пару раз в неделю, мы посмотрим, как мы сможем интегрировать его в команду", - сказал Роб.

Последним клубом Бэйла был "Лос-Анджелес", игрок официально ушел из профессионального футбола в начале прошлого года.

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Гарет Бэйл ФК
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Источник:
90min
Опубликовал: Екатерина Власова
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