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Вест Хэм интересуется защитником Удинезе

Англия

Об этом сообщает talkSPORT

Вест Хэм интересуется защитником Удинезе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Молотобойцы" продолжают поиски игроков, которые могли бы укрепить линию защиты команды. Также Анджело Огбонна покинул клуб после девяти лет в нем, а будущее Курта Зума остается неясным. В целом "Вест Хэм" пропустил в последнем розыгрыше АПЛ 74 гола, что является четвертым худшим показателем в чемпионате (лондонцев опередили только те клубы, которые вылетели в Чемпионшип), поэтому Хулен Лопетеги серьезно настроен на изменения в линии обороны.

"Молотобойцы" заинтересованы в подписании аргентинского центрального защитника "Удинезе" Неуэна Переса. Руководство лондонцев установило контакт с командой Серии А в надежде заключить сделку с 23-летним футболистом. "Вест Хэм" готов предложить 13,5 млн фунтов за Переса, который не против переезда в Премьер-лигу. Но "молотобойцам", возможно, придется увеличить свое предложение за игрока после того, как итальянский клуб отклонил аналогичное предложение от "Наполи" в январе.

Добавим, что Неуэн Перес провел в прошлом сезоне 36 матчей и отметился одной результативной передачей.

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Источник:
talkSPORT
Опубликовал: Александр Гресь
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