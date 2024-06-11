Тоттенхэм хочет расторгнуть контракт с французским хавбеком

Полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле может покинуть свою команду этим летом.

Фабрицио Романо сообщает, клуб близок к тому, чтобы расторгнуть контракт со своим игроком за год до окончания его действия (июнь 2025 год).

Напомним, Ндомбеле присоединился к "шпорам" в 2019 году. Футболист весь прошлый сезон играл за "Галатасарай" на правах аренды.