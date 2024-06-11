Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тоттенхэм хочет расторгнуть контракт с французским хавбеком
Танги Ндомбеле может покинуть английский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле может покинуть свою команду этим летом.
Фабрицио Романо сообщает, клуб близок к тому, чтобы расторгнуть контракт со своим игроком за год до окончания его действия (июнь 2025 год).
Напомним, Ндомбеле присоединился к "шпорам" в 2019 году. Футболист весь прошлый сезон играл за "Галатасарай" на правах аренды.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Молдова - Украина. Анонс и прогноз товарищеского матча на 11.06.2024
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО
- Без сюрпризов. Ребров огласил заявку сборной Украины на матч против Молдовы
- Почеттино обратился к владельцам Челси после своего увольнения
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн