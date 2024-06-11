Защитник Астон Виллы хочет покинуть команду из-за того, что клуб продлил контракт с Эмери

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери недавно продлил контракт с клубом до 2029 года. Такое решение не всем понравилось в команде.

Защитник Алекс Морено не смог закрепиться в основном составе "Астон Виллы", поэтому футболист понимает, что у него нет будущего с Эмери. Игрок хотел бы вернуться в "Реал Бетис", из которого переехал в Англию.

Алекс в прошлом сезоне сыграл 29 матчей, в которых забил 3 гола.