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Защитник Астон Виллы хочет покинуть команду из-за того, что клуб продлил контракт с Эмери

Англия

Алекс Морено летом может покинуть английский клуб

Защитник Астон Виллы хочет покинуть команду из-за того, что клуб продлил контракт с Эмери

Фото: avfc.co.uk

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Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери недавно продлил контракт с клубом до 2029 года. Такое решение не всем понравилось в команде.

Защитник Алекс Морено не смог закрепиться в основном составе "Астон Виллы", поэтому футболист понимает, что у него нет будущего с Эмери. Игрок хотел бы вернуться в "Реал Бетис", из которого переехал в Англию.

Алекс в прошлом сезоне сыграл 29 матчей, в которых забил 3 гола.

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Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Алекс Морено
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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