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Трансферная цель Манчестер Юнайтед отказалась продлить контракт со своим клубом
Владелец акции МЮ готов выложить за игрока более 100 миллионов фунтов стерлингов
Getty Images
Несмотря на не уверенность в том, кто возглавит "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне, "Олд Траффорд" планирует трансферную кампанию.
19-летний опорный полузащитник "Бенфики" Жоау Невеш отказался продлевать контракт с лиссабонским клубом. И это при том, что "орлы" предложили юному таланту прибавку к зарплате.
Ранее СМИ сообщали, что владелец акции "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф готов выложить более 100 миллионов фунтов стерлингов за покупку Жуана.
У Невеша контракт с "Бенфикой" рассчитан до 028 года. Опорник в прошлом сезоне сыграл 55 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
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