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Трансферная цель Манчестер Юнайтед отказалась продлить контракт со своим клубом

Англия

Владелец акции МЮ готов выложить за игрока более 100 миллионов фунтов стерлингов

Трансферная цель Манчестер Юнайтед отказалась продлить контракт со своим клубом

Getty Images

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Несмотря на не уверенность в том, кто возглавит "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне, "Олд Траффорд" планирует трансферную кампанию.

19-летний опорный полузащитник "Бенфики" Жоау Невеш отказался продлевать контракт с лиссабонским клубом. И это при том, что "орлы" предложили юному таланту прибавку к зарплате.

Ранее СМИ сообщали, что владелец акции "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф готов выложить более 100 миллионов фунтов стерлингов за покупку Жуана.

У Невеша контракт с "Бенфикой" рассчитан до 028 года. Опорник в прошлом сезоне сыграл 55 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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Бенфика (Лиссабон) Манчестер Юнайтед
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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