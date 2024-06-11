Трансферная цель Манчестер Юнайтед отказалась продлить контракт со своим клубом

Несмотря на не уверенность в том, кто возглавит "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне, "Олд Траффорд" планирует трансферную кампанию.

19-летний опорный полузащитник "Бенфики" Жоау Невеш отказался продлевать контракт с лиссабонским клубом. И это при том, что "орлы" предложили юному таланту прибавку к зарплате.

Ранее СМИ сообщали, что владелец акции "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф готов выложить более 100 миллионов фунтов стерлингов за покупку Жуана.

У Невеша контракт с "Бенфикой" рассчитан до 028 года. Опорник в прошлом сезоне сыграл 55 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.