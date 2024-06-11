Пиоли получил предложение от клуба Премьер-Лиги

Бывший наставник "Милана" Стефано Пиоли стремится продолжить свою тренерскую деятельность в Англии.

57-летний специалист этим летом получил предложение от "Ноттингем Форест", но оно специалиста не очень устраивает. Пиоли хочет дождаться приглашения от другого клуба.

"Форест" едва остался в Премьер-лиге в этом сезоне, финишировав на 17 месте с 32 очками.