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Пиоли получил предложение от клуба Премьер-Лиги

Англия
Обновлено

Специалист не спешит соглашаться

Пиоли получил предложение от клуба Премьер-Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший наставник "Милана" Стефано Пиоли стремится продолжить свою тренерскую деятельность в Англии.

57-летний специалист этим летом получил предложение от "Ноттингем Форест", но оно специалиста не очень устраивает. Пиоли хочет дождаться приглашения от другого клуба.

"Форест" едва остался в Премьер-лиге в этом сезоне, финишировав на 17 месте с 32 очками.

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Стефано Пиоли Ноттингем Форест Милан
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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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