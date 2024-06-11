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Пиоли получил предложение от клуба Премьер-Лиги
Специалист не спешит соглашаться
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший наставник "Милана" Стефано Пиоли стремится продолжить свою тренерскую деятельность в Англии.
57-летний специалист этим летом получил предложение от "Ноттингем Форест", но оно специалиста не очень устраивает. Пиоли хочет дождаться приглашения от другого клуба.
"Форест" едва остался в Премьер-лиге в этом сезоне, финишировав на 17 месте с 32 очками.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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