Ноттингем Форест до конца июня должен собрать 20 млн фунтов от трансферов, чтобы соответствовать ффп

После снятия четырех очков в прошлом сезоне за нарушение ФФП, "Ноттингем Форест" рискует снова превысить допустимый уровень убытков, если он не успеет продать игроков. Морган Гиббс-Уайт и Мурильо являются двумя самыми желанными активами клуба, и понятно, что этим летом может понадобиться одна продажа, чтобы гарантировать финансовую стабильность в будущих сезонах.

"Лесники" должны собрать 20 млн фунтов стерлингов от трансферных продаж до конца июня, чтобы соответствовать финансовому фэйр-плей. Кроме того, полузащитник Орель Мангаля перейдет в "Лион" за 25 млн фунтов стерлингов после того, как 1 февраля присоединился к клубу на правах аренды. Эта сумма уже учтена в планах "Фореста" на финансовый год.

Напомним, что ряд игроков уже покинули "Ноттингем" в летнее межсезонье, в частности Шейху Куяте, Фелипе (оба свободными агентами), Гонсало Монтиэль, Родриго Рибейро, Нуно Тавареш (у всех трех завершился срок действия аренды).