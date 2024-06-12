  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ноттингем Форест до конца июня должен собрать 20 млн фунтов от трансферов, чтобы соответствовать ффп
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ноттингем Форест до конца июня должен собрать 20 млн фунтов от трансферов, чтобы соответствовать ффп

Англия
Обновлено

Об этом сообщает The Telegraph

Ноттингем Форест до конца июня должен собрать 20 млн фунтов от трансферов, чтобы соответствовать ффп

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После снятия четырех очков в прошлом сезоне за нарушение ФФП, "Ноттингем Форест" рискует снова превысить допустимый уровень убытков, если он не успеет продать игроков. Морган Гиббс-Уайт и Мурильо являются двумя самыми желанными активами клуба, и понятно, что этим летом может понадобиться одна продажа, чтобы гарантировать финансовую стабильность в будущих сезонах.

"Лесники" должны собрать 20 млн фунтов стерлингов от трансферных продаж до конца июня, чтобы соответствовать финансовому фэйр-плей. Кроме того, полузащитник Орель Мангаля перейдет в "Лион" за 25 млн фунтов стерлингов после того, как 1 февраля присоединился к клубу на правах аренды. Эта сумма уже учтена в планах "Фореста" на финансовый год.

Напомним, что ряд игроков уже покинули "Ноттингем" в летнее межсезонье, в частности Шейху Куяте, Фелипе (оба свободными агентами), Гонсало Монтиэль, Родриго Рибейро, Нуно Тавареш (у всех трех завершился срок действия аренды).

По теме
yellow-arrow
Эрик тен Хаг остается главным тренером Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Пиоли получил предложение от клуба Премьер-Лиги
yellow-arrow
Трансферная цель Манчестер Юнайтед отказалась продлить контракт со своим клубом
Ноттингем Форест финансовый fair play
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости