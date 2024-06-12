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Ноттингем Форест до конца июня должен собрать 20 млн фунтов от трансферов, чтобы соответствовать ффп
Об этом сообщает The Telegraph
Getty Images / Global Images Ukraine
После снятия четырех очков в прошлом сезоне за нарушение ФФП, "Ноттингем Форест" рискует снова превысить допустимый уровень убытков, если он не успеет продать игроков. Морган Гиббс-Уайт и Мурильо являются двумя самыми желанными активами клуба, и понятно, что этим летом может понадобиться одна продажа, чтобы гарантировать финансовую стабильность в будущих сезонах.
"Лесники" должны собрать 20 млн фунтов стерлингов от трансферных продаж до конца июня, чтобы соответствовать финансовому фэйр-плей. Кроме того, полузащитник Орель Мангаля перейдет в "Лион" за 25 млн фунтов стерлингов после того, как 1 февраля присоединился к клубу на правах аренды. Эта сумма уже учтена в планах "Фореста" на финансовый год.
Напомним, что ряд игроков уже покинули "Ноттингем" в летнее межсезонье, в частности Шейху Куяте, Фелипе (оба свободными агентами), Гонсало Монтиэль, Родриго Рибейро, Нуно Тавареш (у всех трех завершился срок действия аренды).
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