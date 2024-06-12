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Эрик тен Хаг остается главным тренером Манчестер Юнайтед

Англия

Неожиданное решение руководства МЮ

Эрик тен Хаг остается главным тренером Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

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Руководство "Манчестер Юнайтед" приняло решение продлить сотрудничество с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Об этом сообщает The Athletic, и другие авторитетные английские издания. После проведения анализа сезона и разговора с самим тен Хагом, совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф и спортивный директор компании INEOS сэр Дэйв Брейлсфорд решили предоставить нидерландцу еще один шанс.

Более того – ожидается, что контракт тен Хага, который заканчивается летом и имеет опцию продления на 12 месяцев, будет обновлен на более длительный срок.

Во многом тен Хагу помогла победа в финале Кубка Англии над "Манчестер Сити". Также во внимание были приняты такие факторы как тяжелая ситуация с травмами в прошлом сезоне, умение тен Хага работать с молодыми футболистами, и отсутствие альтернатив на тренерском рынке.

Известно, что МЮ до решения продолжить работу с тен Хагом, изучал варианты с Томасом Тухелем, Маурусио Почеттино, Томасом Франком и Кираном Маккенной.

В прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед" закончил чемпионат лишь на восьмом месте (худший результат в АПЛ), и впервые за 34 лет завершил лигу с отрицательной разницей мячей.

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АПЛ Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Александр Сапожников
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