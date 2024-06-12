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Эрик тен Хаг остается главным тренером Манчестер Юнайтед
Неожиданное решение руководства МЮ
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководство "Манчестер Юнайтед" приняло решение продлить сотрудничество с главным тренером команды Эриком тен Хагом.
Об этом сообщает The Athletic, и другие авторитетные английские издания. После проведения анализа сезона и разговора с самим тен Хагом, совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф и спортивный директор компании INEOS сэр Дэйв Брейлсфорд решили предоставить нидерландцу еще один шанс.
Более того – ожидается, что контракт тен Хага, который заканчивается летом и имеет опцию продления на 12 месяцев, будет обновлен на более длительный срок.
Во многом тен Хагу помогла победа в финале Кубка Англии над "Манчестер Сити". Также во внимание были приняты такие факторы как тяжелая ситуация с травмами в прошлом сезоне, умение тен Хага работать с молодыми футболистами, и отсутствие альтернатив на тренерском рынке.
Известно, что МЮ до решения продолжить работу с тен Хагом, изучал варианты с Томасом Тухелем, Маурусио Почеттино, Томасом Франком и Кираном Маккенной.
В прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед" закончил чемпионат лишь на восьмом месте (худший результат в АПЛ), и впервые за 34 лет завершил лигу с отрицательной разницей мячей.
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