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Вест Хэм хочет предложить новую сделку своему правому защитнику

Англия

Об этом сообщает The Athletic

Вест Хэм хочет предложить новую сделку своему правому защитнику

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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У 24-летнего Бена Джонсона заканчивается контракт с "Вест Хэмом" в конце этого месяца и он вызвал интерес со стороны "Кристал Пэлас", "Лидс Юнайтед" и "Рейнджерс". Правый защитник отклонил несколько предложений от "молотобойцев", но они предложили игроку улучшенные условия, чтобы убедить его связать свое долгосрочное будущее с клубом. Джонсон рассматривает все варианты.

Защитник ранее не смог достичь согласия по продлению контракта, потому что ему нужны гарантии по игровому времени. Под руководством бывшего тренера Дэвида Мойеса Бен Джонсон провел лишь 20 матчей в сезоне 2023/24. Владимир Цоуфал является основным правым защитником "Вест Хэма", что стало причиной отсутствия игрового времени у англичанина. Впрочем, новый главный тренер Хулен Лопетеги хочет, чтобы защитник остался и поэтому клуб предложил правому защитнику новое, улучшенное пятилетнее соглашение.

Напомним, что Бен Джонсон выигрывал с "молотобойцами" Лигу конференций в 2023 году, сыграв на том турнире 6 матчей.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Александр Гресь
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