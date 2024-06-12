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Тоттенхэм официально расторг контракт со своим хавбеком

Англия

Танги Ндомбеле покинет английский клуб как свободный агент

Тоттенхэм официально расторг контракт со своим хавбеком

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Тоттенхэм" не захотел продолжать сотрудничество со своим полузащитником Танги Ндомбеле.

В среду, 12 июня, клуб сообщил об обоюдном расторжении контракта с игроком.

"Мы хотим пожелать Танги всего наилучшего в будущем", - говорится в заявлении "Тоттенхэма".

Напомним, Ндомбеле присоединился к "шпорам" в 2019 году. Футболист весь прошлый сезон играл за "Галатасарай" на правах аренды.

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Тоттенхэм (Лондон) Танги Ндомбеле
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1 голосов
Источник:
tottenham hotspur
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
12.06.2024 в 17:36
За этого абсолютно ненужного игрока шпоры отдали 62 млн евро!!! Можно попробовать Судакова Тоттенхэму варить за 70-80 млн:))
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Комментарии 1
Andrumas (Düsseldorf)
12.06.2024 в 17:36
За этого абсолютно ненужного игрока шпоры отдали 62 млн евро!!! Можно попробовать Судакова Тоттенхэму варить за 70-80 млн:))
Ответить
0
0

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