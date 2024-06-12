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Тоттенхэм официально расторг контракт со своим хавбеком
Танги Ндомбеле покинет английский клуб как свободный агент
Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" не захотел продолжать сотрудничество со своим полузащитником Танги Ндомбеле.
В среду, 12 июня, клуб сообщил об обоюдном расторжении контракта с игроком.
"Мы хотим пожелать Танги всего наилучшего в будущем", - говорится в заявлении "Тоттенхэма".
The Club can confirm the departure of Tanguy Ndombele following the mutual termination of his contract, effective from 30 June, upon the conclusion of his current loan spell.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 12, 2024
Wishing you all the best for the future, Tanguy ????
Напомним, Ндомбеле присоединился к "шпорам" в 2019 году. Футболист весь прошлый сезон играл за "Галатасарай" на правах аренды.
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