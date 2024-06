Тоттенхэм официально расторг контракт со своим хавбеком

"Тоттенхэм" не захотел продолжать сотрудничество со своим полузащитником Танги Ндомбеле.

В среду, 12 июня, клуб сообщил об обоюдном расторжении контракта с игроком.

The Club can confirm the departure of Tanguy Ndombele following the mutual termination of his contract, effective from 30 June, upon the conclusion of his current loan spell.



Wishing you all the best for the future, Tanguy ????