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Капитан Вулверхэмптона стал трансферной целью Вест Хэма
Макс Килман летом может сменить клуб
Фото: twitter.com/wolves
"Вест Хэм" хочет усилить позицию центрального защитника на следующий сезон.
Как сообщает Daily Mail, руководство клуба обратило внимание на центрального защитника "Вулверхэмптона" Макса Килмана. "Вест Хэм" наблюдает за 27-летним игроком еще с прошлого лета, а этого клуб попытается договориться о трансфере футболиста.
Килман в прошлом сезоне сыграл 44 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
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Источник:Daily Mail
Опубликовал: Екатерина Власова
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