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Капитан Вулверхэмптона стал трансферной целью Вест Хэма

Англия

Макс Килман летом может сменить клуб

Капитан Вулверхэмптона стал трансферной целью Вест Хэма

Фото: twitter.com/wolves

Новина українською

"Вест Хэм" хочет усилить позицию центрального защитника на следующий сезон.

Как сообщает Daily Mail, руководство клуба обратило внимание на центрального защитника "Вулверхэмптона" Макса Килмана. "Вест Хэм" наблюдает за 27-летним игроком еще с прошлого лета, а этого клуб попытается договориться о трансфере футболиста.

Килман в прошлом сезоне сыграл 44 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Вулверхэмптон Вест Хэм
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Екатерина Власова
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