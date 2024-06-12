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Ньюкасл сделал официальное предложение по трансферу нападающего Барселоны

Англия
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Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро

Ньюкасл сделал официальное предложение по трансферу нападающего Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Новина українською

Ферран Торрес, один из четырех испанцев в составе "Барселоны", которые будут играть на чемпионате Европы, все еще пользуется спросом на трансферном рынке, несмотря на то, что он не является постоянным игроком своей команды. Сообщается, что "Ньюкасл Юнайтед" нацелился на форварда каталонцев, сделав им предложение в размере 15 млн евро фиксированной суммы плюс 5 млн евро бонусами.

Английский клуб занял седьмое место в последнем розыгрыше Премьер-лиги и не попал в еврокубки на следующий сезон. Хотя Эдди Хау имеет в своем распоряжении Александра Исака, Калума Уилсона и Энтони Гордона, тренер "Ньюкасла" стремится усилить свой атакующий потенциал с помощью Феррана Торреса, который уже имеет опыт выступлений в английском футболе, отыграв полтора сезона в "Манчестер Сити".

Добавим, что испанский форвард в прошлом сезоне провел 42 матча, где отметился 11 голами и 4 передачами.

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Барселона Ньюкасл Ферран Торрес
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Источник:
Жерар Ромеро
Опубликовал: Александр Гресь
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