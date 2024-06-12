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Ньюкасл сделал официальное предложение по трансферу нападающего Барселоны
Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
Ферран Торрес, один из четырех испанцев в составе "Барселоны", которые будут играть на чемпионате Европы, все еще пользуется спросом на трансферном рынке, несмотря на то, что он не является постоянным игроком своей команды. Сообщается, что "Ньюкасл Юнайтед" нацелился на форварда каталонцев, сделав им предложение в размере 15 млн евро фиксированной суммы плюс 5 млн евро бонусами.
Английский клуб занял седьмое место в последнем розыгрыше Премьер-лиги и не попал в еврокубки на следующий сезон. Хотя Эдди Хау имеет в своем распоряжении Александра Исака, Калума Уилсона и Энтони Гордона, тренер "Ньюкасла" стремится усилить свой атакующий потенциал с помощью Феррана Торреса, который уже имеет опыт выступлений в английском футболе, отыграв полтора сезона в "Манчестер Сити".
ℹ️ Informa @JijantesFC— Jijantes FC (@JijantesFC) June 12, 2024
☎️ OFERTA DEL NEWCASTLE POR FERRAN TORRES ☎️
???? La propuesta ronda los 15M + 5M en variables pic.twitter.com/K2Du2SnfAK
Добавим, что испанский форвард в прошлом сезоне провел 42 матча, где отметился 11 голами и 4 передачами.
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