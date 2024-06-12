Игроки Манчестер Юнайтед удивлены решением руководства оставить тена Хага у руля команды

Ожидалось, что "Манчестер Юнайтед" попрощается со своим главным тренером Эриком тен Хагом этим летом, но последние сообщения в СМИ уверяют нас, что специалист продолжит работать на "Олд Траффорд".

По информации издания The Telegraph, такая новость ошеломила некоторых игроков клуба, поскольку почти все в команде ожидали отставки специалиста. А слухи о переговорах с другими кандидатами лишь усилили уверенность футболистов в таком развитии событий.

В прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед" финишировал в АПЛ лишь на восьмом месте, имея 60 очков.