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Игроки Манчестер Юнайтед удивлены решением руководства оставить тена Хага у руля команды
Неожиданное решение руководства команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Ожидалось, что "Манчестер Юнайтед" попрощается со своим главным тренером Эриком тен Хагом этим летом, но последние сообщения в СМИ уверяют нас, что специалист продолжит работать на "Олд Траффорд".
По информации издания The Telegraph, такая новость ошеломила некоторых игроков клуба, поскольку почти все в команде ожидали отставки специалиста. А слухи о переговорах с другими кандидатами лишь усилили уверенность футболистов в таком развитии событий.
В прошлом сезоне "Манчестер Юнайтед" финишировал в АПЛ лишь на восьмом месте, имея 60 очков.
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