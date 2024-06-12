Челси передумал продавать своего хавбека. Теперь синие хотят продлить с ним контракт

Недавно "Челси" рассматривал вариант продажи своего полузащитника Конора Галлахера.

По информации The Guardian, руководство лондонского клуба изменило свою позицию. "Синие" вскоре могут начать активные переговоры по новому контракту с игроком, но это может произойти после Евро-2024.

У Конора договор с "Челси" рассчитан до июня 2025 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера футболиста в 50 миллионов евро.