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Челси передумал продавать своего хавбека. Теперь синие хотят продлить с ним контракт
Все решится после Евро-2024
Getty Images / Global Images Ukraine
Недавно "Челси" рассматривал вариант продажи своего полузащитника Конора Галлахера.
По информации The Guardian, руководство лондонского клуба изменило свою позицию. "Синие" вскоре могут начать активные переговоры по новому контракту с игроком, но это может произойти после Евро-2024.
У Конора договор с "Челси" рассчитан до июня 2025 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера футболиста в 50 миллионов евро.
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Источник:The Guardian
Опубликовал: Екатерина Власова
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