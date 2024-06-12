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Астон Вилла хочет расторгнуть контракт со своим опытным хавбеком
Футболист в ближайшие дни получит статус свободного агента
Фото: The Athletic
"Астон Вилла" не планирует дальше продолжать работать со своим полузащитником Филиппе Коутиньо.
По информации Фабрицио Романо, футболист в ближайшие дни получит статус свободного агента, поскольку бразилец согласился расторгнуть контракт с "Астон Виллой", который должен был закончиться в июне 2026 года.
Филиппе присоединился к английскому клубу в 2022 году из "Барселоны" за 20 миллионов евро. Футболист за это время сыграл за команду в 43 матчах, забил 6 голов и отдал 3 ассиста.
Отметим, что Коутиньо весь прошлый сезон провел в аренде у ФК "Аль-Духайль".
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