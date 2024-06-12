Вулверхэмптон подписал защитника молодежной сборной Португалии

"Вулверхэмптон" подписал игрока молодежной сборной Португалии Родриго Гомеша.

"Волки" подписали с футболистом пятилетний контракт до 2029 года, который имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.

Трансфер защитника из ФК "Эштурип-Прая" обошелся "Вулверхэмптону" в 17,7 млн фунтов стерлингов.

"Приятно сделать это в начале лета, поэтому Родриго сможет присоединиться к команде в первый день предсезонной подготовки, что прекрасно для игрока и тренерского штаба", - сказал спортивный директор Мэтт Хоббс.

The full story as 20-year-old wide man Rodrigo Gomes makes the move from Braga to Molineux ????️ — Wolves (@Wolves) June 12, 2024

Гомеш в прошлом сезоне сыграл 36 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 8 ассистов.