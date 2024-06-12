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Вулверхэмптон подписал защитника молодежной сборной Португалии
Родриго Гомеш переходит в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
"Вулверхэмптон" подписал игрока молодежной сборной Португалии Родриго Гомеша.
"Волки" подписали с футболистом пятилетний контракт до 2029 года, который имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.
Трансфер защитника из ФК "Эштурип-Прая" обошелся "Вулверхэмптону" в 17,7 млн фунтов стерлингов.
"Приятно сделать это в начале лета, поэтому Родриго сможет присоединиться к команде в первый день предсезонной подготовки, что прекрасно для игрока и тренерского штаба", - сказал спортивный директор Мэтт Хоббс.
The full story as 20-year-old wide man Rodrigo Gomes makes the move from Braga to Molineux ????️— Wolves (@Wolves) June 12, 2024
Гомеш в прошлом сезоне сыграл 36 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 8 ассистов.
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