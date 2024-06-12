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Вулверхэмптон подписал защитника молодежной сборной Португалии

Англия
Обновлено

Родриго Гомеш переходит в АПЛ

Вулверхэмптон подписал защитника молодежной сборной Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Вулверхэмптон" подписал игрока молодежной сборной Португалии Родриго Гомеша.

"Волки" подписали с футболистом пятилетний контракт до 2029 года, который имеет опцию продления сотрудничества еще на один сезон.

Трансфер защитника из ФК "Эштурип-Прая" обошелся "Вулверхэмптону" в 17,7 млн фунтов стерлингов.

"Приятно сделать это в начале лета, поэтому Родриго сможет присоединиться к команде в первый день предсезонной подготовки, что прекрасно для игрока и тренерского штаба", - сказал спортивный директор Мэтт Хоббс.

Гомеш в прошлом сезоне сыграл 36 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 8 ассистов.

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Источник:
wolves
Опубликовал: Екатерина Власова
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