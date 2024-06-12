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Лестер Сити продолжает вести переговоры с Поттером относительно замены Марески
Англичанин является серьезным претендентом на должность тренера Лестера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Лестер Сити" активно ведет переговоры с тренером Грэмом Поттером.
По информации Фабрицио Романо, англичанин является серьезным претендентом на должность наставника команды, которая стала вакантной после ухода Энцо Марески.
Стороны между собой все еще обсуждают детали потенциального контракта. Кандидатура Поттера рассматривается руководством клуба серьезно, а сам специалист заинтересован в работе.
Напомним, что Грэм работал в "Челси" и "Брайтоне".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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