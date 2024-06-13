Фулхэм интересуется защитником Лутон Таун

Менеджер Марку Силва настаивал в прошлом месяце на том, что клуб должен укрепить центральную линию защиты. Потребность в новых центральных защитниках возросла на прошлой неделе, когда был подтвержден уход Тосина Адарабиойо из "Фулхэма" в лондонский "Челси".

"Дачники" рассматривают свои варианты в защите и интересуются 22-летним Теденом Менги, который прошел через академию "Манчестер Юнайтед". Он заслужил похвалу за свои выступления за "Лутон Таун" в прошлом сезоне, но надеется играть в Премьер-лиге в следующей кампании и "Фулхэм" рассматривает возможность его перехода. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 12 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Теден Менги провел 35 матчей и отметился одним забитым мячом.