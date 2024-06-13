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Вест Хэм проявляет интерес к вингеру Галатасарая
Об этом сообщает TEAMtalk
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Уилфрид Заа присоединился к "Галатасараю" летом 2023 года, бесплатно перейдя из "Кристал Пэлас". После определенного периода освоения в команде, игрок быстро набрал свою лучшую форму и помог турецкому гранду одержать победу в местной Суперлиге.
"Вест Хэм" и Хулен Лопетеги стремятся приобрести ивуарийца, но он заявил представителям турецкой футбольной прессы, что хочет остаться в "Галатасарае". Известно, что в его контракте нет ни одного пункта об отступных, и сейчас он является вторым самым высокооплачиваемым игроком в клубе, уступая лишь звездному нападающему Мауро Икарди.
Добавим, что Уилфрид Заа провел в прошлом сезоне 42 матча, где отметился 10 голами и 5 передачами.
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