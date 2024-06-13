Вингер Палмейраса Луис Гильерме перешел в Вест Хэм

Талантливый тинейджер Луис Гильерме из "Палмейраса" определился со своей дальнейшей профессиональной карьерой. Бразилец в новом сезоне будет играть за "Вест Хэм". Лондонский клуб подписал с ним контракт на пять лет.

"Я очень рад подписать контракт с "Вест Хэмом", клубом, который поверил в мою работу. Они представили проект, и он понравился и мне, и моей семье. Так что я очень рад, что подписываю контракт с этим клубом и надеюсь внести свой вклад, насколько это возможно. Если все пойдет хорошо, нас ждет прекрасное путешествие. Мы с главным тренером уже имели разговор. Он показал мне свой проект и я верю, что смогу многому научиться у него. Премьер-лига - это лучшая лига в мире. Я верю, что смогу многому научиться здесь вместе со всей командой "Вест Хэма", который имеет решающее значение для моего развития", - заявил Луис Гильерме после перехода в лондонский клуб.

Добавим, что 18-летний вингер в этом сезоне провел 18 матчей, где отметился голом и результативной передачей. По данным transfermarkt, стоимость трансфера составила 23 млн евро.