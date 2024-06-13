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Галлахер прокомментировал свой потенциальный уход из Челси

Англия

Я не могу быть более счастливым, чем есть сейчас (с)

Галлахер прокомментировал свой потенциальный уход из Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Челси" Конор Галлахер прокомментировал свой потенциальный уход из клуба.

"Полностью сосредоточен на Евро. Я не могу быть более счастливым, чем есть сейчас".

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"Было грустно видеть, как Почеттино уходит. Он так много сделал для меня, но я очень рад, что новый тренер придет и будет работать с нами", - добавил игрок.

Конор в прошлом сезоне сыграл 50 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 9 результативных передач.

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Челси (Лондон) Конор Галлахер
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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