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Галлахер прокомментировал свой потенциальный уход из Челси
Я не могу быть более счастливым, чем есть сейчас (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Челси" Конор Галлахер прокомментировал свой потенциальный уход из клуба.
"Полностью сосредоточен на Евро. Я не могу быть более счастливым, чем есть сейчас".
"Было грустно видеть, как Почеттино уходит. Он так много сделал для меня, но я очень рад, что новый тренер придет и будет работать с нами", - добавил игрок.
Конор в прошлом сезоне сыграл 50 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 9 результативных передач.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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