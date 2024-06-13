Галлахер прокомментировал свой потенциальный уход из Челси

Полузащитник "Челси" Конор Галлахер прокомментировал свой потенциальный уход из клуба.

"Полностью сосредоточен на Евро. Я не могу быть более счастливым, чем есть сейчас".

"Было грустно видеть, как Почеттино уходит. Он так много сделал для меня, но я очень рад, что новый тренер придет и будет работать с нами", - добавил игрок.

Конор в прошлом сезоне сыграл 50 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 9 результативных передач.