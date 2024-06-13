Ньюкасл объявил о подписании защитника Борнмута

В четверг, 13 июня, "Ньюкасл" объявил о подписании защитника Ллойда Келли.

Футболист подписал договор с "сороками" до июня 2029 года, который имеет опцию продлить сотрудничество еще на один сезон.

"Странно приехать сюда. Я знаю, насколько большой клуб и как много он значит для всех болельщиков, и я просто хочу начать работать", - сказал Келли.

25-летний игрок переходит на "Сент-Джеймс Парк" перед началом сезона 2024-25 годов после пяти лет в ФК "Борнмут".

Ллойд в прошлом сезоне забил 1 гол и отдал 1 ассист в 25 матчах.