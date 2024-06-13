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Ньюкасл объявил о подписании защитника Борнмута
Игрок подписал договор с сороками до 2029 года
Getty Images / Global Images Ukraine
В четверг, 13 июня, "Ньюкасл" объявил о подписании защитника Ллойда Келли.
Футболист подписал договор с "сороками" до июня 2029 года, который имеет опцию продлить сотрудничество еще на один сезон.
"Странно приехать сюда. Я знаю, насколько большой клуб и как много он значит для всех болельщиков, и я просто хочу начать работать", - сказал Келли.
#25 ⚫️⚪️ pic.twitter.com/zoBBlMlaM1— Newcastle United FC (@NUFC) June 13, 2024
25-летний игрок переходит на "Сент-Джеймс Парк" перед началом сезона 2024-25 годов после пяти лет в ФК "Борнмут".
Ллойд в прошлом сезоне забил 1 гол и отдал 1 ассист в 25 матчах.
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