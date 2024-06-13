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Челси стремится подписать вингера из Кристал Пэлас

Англия

Майкл Олизе летом может сменить клуб

Челси стремится подписать вингера из Кристал Пэлас

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" активизирует свою работу над трансфером вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олизе.

По информации Фабрицио Романо, "синие" обратились к "орлам", чтобы обсудить детали сделки по переходу 22-летнего француза. Но пока все зависит от самого игрока.

Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера Майкла в 55 миллионов евро.

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Челси (Лондон) Майкл Олизе Кристал Пэлас
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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