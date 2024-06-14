Три клуба АПЛ проявляют интерес к форварду Ромы

"Вест Хэм", "Тоттенхэм" и "Астон Вилла" - все они находятся в поиске нападающих на трансферном рынке. Эти клубы проявляют интерес к игроку "Ромы" Тэмми Абрахаму, который недавно вернулся на поле после 10-месячного перерыва из-за травмы колена.

"Шпоры" еще не приняли твердого решения относительно того, будут ли они претендовать на английского форварда, в то время, как "Астон Вилла", вероятно, начнет серьезно искать нападающего, только если Джон Дюран завершит переход в "Челси". У Абрахама осталось два года контракта с "Ромой", а римский клуб готов продать своего игрока за 20 млн фунтов стерлингов.

Напомним, что Тэмми Абрахам в 2021 году перешел из "Челси" в итальянскую команду за 41 млн евро. С тех пор он провел за команду 119 матчей, где отметился 37 голами и 13 передачами. В составе "Ромы" Абрахам выиграл Лигу конференций в 2022 году.