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Кристал Пэлас приобрел защитника Барселоны Чади Риада

Англия
Обновлено

Об этом говорится на официальном сайте английского клуба

Кристал Пэлас приобрел защитника Барселоны Чади Риада

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Кристал Пэлас" укрепляет линию обороны во время трансферного окна. Лондонский клуб за 15 млн евро приобрел Чади Риада, который играл в прошлом сезоне в аренде у "Бетиса". Контракт между 20-летним игроком и "орлами" рассчитан до июня 2029 года.

"Я очень рад присоединиться к "Кристал Пэлас". Мне было интересно приехать сюда из-за истории клуба и лиги, в которой он выступает. Руководство рассказывало мне, как они играли в этом году, и я думаю, что это идеально дополняет мою манеру игры. В клубе есть молодые игроки высокого уровня, и я пришел сюда, чтобы следовать их траектории, расти так же как они", - заявил Чади Риад после перехода.

Добавим, что марокканский защитник провел в прошлом сезоне 30 поединков во всех турнирах.

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Источник:
Крістал Пелес
Опубликовал: Александр Гресь
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