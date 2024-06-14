Кристал Пэлас приобрел защитника Барселоны Чади Риада

"Кристал Пэлас" укрепляет линию обороны во время трансферного окна. Лондонский клуб за 15 млн евро приобрел Чади Риада, который играл в прошлом сезоне в аренде у "Бетиса". Контракт между 20-летним игроком и "орлами" рассчитан до июня 2029 года.

"Я очень рад присоединиться к "Кристал Пэлас". Мне было интересно приехать сюда из-за истории клуба и лиги, в которой он выступает. Руководство рассказывало мне, как они играли в этом году, и я думаю, что это идеально дополняет мою манеру игры. В клубе есть молодые игроки высокого уровня, и я пришел сюда, чтобы следовать их траектории, расти так же как они", - заявил Чади Риад после перехода.

Добавим, что марокканский защитник провел в прошлом сезоне 30 поединков во всех турнирах.