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Шеймус Коулман подписал новый контракт с Эвертоном

Англия

Об этом говорится на официальном сайте ирисок

Шеймус Коулман подписал новый контракт с Эвертоном

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ветеран "Эвертона" Шеймус Коулман останется в команде еще на один сезон. Ирландец подписал новый контракт, который будет действовать до июня 2025 года. 35-летний правый защитник проведет свой 16-й сезон и будет он последним в составе ирисок.

"Все знают, что "Эвертон" значит для меня, и я очень горжусь и считаю за честь подписать новый контракт и продолжить играть за этот особенный клуб в лучшей лиге мира. Я отдаю все свои силы футбольному клубу и очень рад продолжить свое время здесь. Я собираюсь ценить и наслаждаться каждым мгновением. Трудно поверить, что это будет наш последний сезон на "Гудисоне", таком особенном месте для меня и каждого игрока "Эвертона". Конечно, я хочу быть частью этого. Я все еще чувствую, что могу приносить пользу этому футбольному клубу как на поле, так и за его пределами", - заявил ветеран "Эвертона" после подписания контракта.

Добавим, что Шеймус Коулман в целом в составе "ирисок" провел 422 матча (13-й показатель в истории клуба), где отметился 28 голами и 29 результативными передачами.

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Эвертон (Ливерпуль) Шеймус Коулман
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Источник:
Евертон
Опубликовал: Александр Гресь
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