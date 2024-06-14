  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ньюкасл готов продать своего голкипера Мартина Дубравку
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ньюкасл готов продать своего голкипера Мартина Дубравку

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Ньюкасл готов продать своего голкипера Мартина Дубравку

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл" ведет переговоры о подписании соглашения с вратарем "Бернли" Джеймсом Траффордом после того, как его команда вылетела в Чемпионшип. В случае успешного оформления этого трансфера, "сороки" будут пытаться продать одного из своих голкиперов, а именно Мартина Дубравку.

Руководство "Ньюкасла" проинформировало словацкого голкипера, чтобы он искал себе новый клуб в летнее межсезонье. Контракт 35-летнего футболиста на "Сент-Джеймс Парк" рассчитан до июня 2025 года. Известно, что "Селтик" проявил заинтересованность в подписании Дубравки, но источники сообщают, что на данном этапе соглашение о его переходе в шотландский клуб не является близким к завершению.

Добавим, что в этом сезоне 35-летний голкипер "Ньюкасла" провел 30 матчей, из которых 8 оставил свои ворота сухими.

По теме
yellow-arrow
Арсенал заинтересовался форвардом Спортинга
yellow-arrow
"Даже если поступит предложение - я не хочу". Довбик назвал клуб, в который он точно не перейдет
yellow-arrow
Шеймус Коулман подписал новый контракт с Эвертоном
Ньюкасл Мартин Дубравка
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости