Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ньюкасл готов продать своего голкипера Мартина Дубравку
Об этом сообщает Football Insider
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл" ведет переговоры о подписании соглашения с вратарем "Бернли" Джеймсом Траффордом после того, как его команда вылетела в Чемпионшип. В случае успешного оформления этого трансфера, "сороки" будут пытаться продать одного из своих голкиперов, а именно Мартина Дубравку.
Руководство "Ньюкасла" проинформировало словацкого голкипера, чтобы он искал себе новый клуб в летнее межсезонье. Контракт 35-летнего футболиста на "Сент-Джеймс Парк" рассчитан до июня 2025 года. Известно, что "Селтик" проявил заинтересованность в подписании Дубравки, но источники сообщают, что на данном этапе соглашение о его переходе в шотландский клуб не является близким к завершению.
Добавим, что в этом сезоне 35-летний голкипер "Ньюкасла" провел 30 матчей, из которых 8 оставил свои ворота сухими.
Популярное сейчас
- Испанская прокуратура приготовила для Анчелотти 5-летний срок лишения свободы
- Арсенал продает Зинченко, Миколенко все еще не тренируется, а Милан нашел нового тренера. Главные новости за 13 июня
- 7 клубов будут бороться за Авагимяна
- Арсенал объявил Зинченко, что летом украинец будет выставлен на трансфер, - СМИ
- Красотка дня. Яркая вторая половинка защитника сборной Украины Виталия Миколенко. ФОТО
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО