Ньюкасл готов продать своего голкипера Мартина Дубравку

"Ньюкасл" ведет переговоры о подписании соглашения с вратарем "Бернли" Джеймсом Траффордом после того, как его команда вылетела в Чемпионшип. В случае успешного оформления этого трансфера, "сороки" будут пытаться продать одного из своих голкиперов, а именно Мартина Дубравку.

Руководство "Ньюкасла" проинформировало словацкого голкипера, чтобы он искал себе новый клуб в летнее межсезонье. Контракт 35-летнего футболиста на "Сент-Джеймс Парк" рассчитан до июня 2025 года. Известно, что "Селтик" проявил заинтересованность в подписании Дубравки, но источники сообщают, что на данном этапе соглашение о его переходе в шотландский клуб не является близким к завершению.

Добавим, что в этом сезоне 35-летний голкипер "Ньюкасла" провел 30 матчей, из которых 8 оставил свои ворота сухими.