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Арсенал заинтересовался форвардом Спортинга
Но канониров не устраивает цена за футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Одним из трансферных приоритетов "Арсенала" на лето является привлечение молодого, но опытного нападающего.
Англичане уже длительное время следят за футболистом "Спортинга" Виктором Дьокерешем, но цена, которую хочет получить лиссабонский клуб за своего игрока, является неподъемной для "канониров" (85 млн фунтов стерлингов).
У Виктора контракт с "Спортингом" рассчитан до июня 2028 года.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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