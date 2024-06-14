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Арсенал заинтересовался форвардом Спортинга

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Но канониров не устраивает цена за футболиста

Арсенал заинтересовался форвардом Спортинга

Getty Images/Global Images Ukraine

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Одним из трансферных приоритетов "Арсенала" на лето является привлечение молодого, но опытного нападающего.

Англичане уже длительное время следят за футболистом "Спортинга" Виктором Дьокерешем, но цена, которую хочет получить лиссабонский клуб за своего игрока, является неподъемной для "канониров" (85 млн фунтов стерлингов).

У Виктора контракт с "Спортингом" рассчитан до июня 2028 года.

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Спортинг (Лиссабон) Арсенал (Лондон) Виктор Дьёкереш
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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