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Манчестер Юнайтед летом может продать своего защитника
Аарон может покинуть английский клуб
Летом "Манчестер Юнайтед" может продать правого защитника Аарона Уан-Биссаку, если поступит выгодное предложение.
По информации Фабрицио Романо, "красные дьяволы" пока не приняли окончательное решение относительно судьбы игрока. Но англичане рассматривают различные варианты, поскольку у футболиста остался год по контракту.
Аарон в прошлом сезоне сыграл 30 матчей, в которых отдал 3 результативные передачи.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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