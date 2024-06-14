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Манчестер Юнайтед летом может продать своего защитника

Англия

Аарон может покинуть английский клуб

Манчестер Юнайтед летом может продать своего защитника

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Летом "Манчестер Юнайтед" может продать правого защитника Аарона Уан-Биссаку, если поступит выгодное предложение.

По информации Фабрицио Романо, "красные дьяволы" пока не приняли окончательное решение относительно судьбы игрока. Но англичане рассматривают различные варианты, поскольку у футболиста остался год по контракту.

Аарон в прошлом сезоне сыграл 30 матчей, в которых отдал 3 результативные передачи.

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Манчестер Юнайтед Аарон Уан-Биссака
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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