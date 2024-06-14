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Манчестер Юнайтед модернизирует инфраструктуру клуба
Реконструкция продлится весь предстоящий сезон
Фото: twitter.com/FabrizioRomano
Инфраструктура "Манчестер Юнайтед" уже некоторое время нуждается в модернизации, и владелец доли акций "красных дьяволов" сэр Джим Рэтклифф решил начать с клубной базы.
Работы начнутся со следующего понедельника, они продлятся в течение сезона 2024/2025. Сначала внимание будет сосредоточено на тренажерном зале, медицинских учреждениях и зонах питания.
На этот этап реконструкции помещений клуба будет потрачено примерно 50 миллионов фунтов стерлингов.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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