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Манчестер Юнайтед модернизирует инфраструктуру клуба

Англия
Обновлено

Реконструкция продлится весь предстоящий сезон

Манчестер Юнайтед модернизирует инфраструктуру клуба

Фото: twitter.com/FabrizioRomano

Новина українською

Инфраструктура "Манчестер Юнайтед" уже некоторое время нуждается в модернизации, и владелец доли акций "красных дьяволов" сэр Джим Рэтклифф решил начать с клубной базы.

Работы начнутся со следующего понедельника, они продлятся в течение сезона 2024/2025. Сначала внимание будет сосредоточено на тренажерном зале, медицинских учреждениях и зонах питания.

На этот этап реконструкции помещений клуба будет потрачено примерно 50 миллионов фунтов стерлингов.

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Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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