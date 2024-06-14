Манчестер Юнайтед модернизирует инфраструктуру клуба

Инфраструктура "Манчестер Юнайтед" уже некоторое время нуждается в модернизации, и владелец доли акций "красных дьяволов" сэр Джим Рэтклифф решил начать с клубной базы.

Работы начнутся со следующего понедельника, они продлятся в течение сезона 2024/2025. Сначала внимание будет сосредоточено на тренажерном зале, медицинских учреждениях и зонах питания.

На этот этап реконструкции помещений клуба будет потрачено примерно 50 миллионов фунтов стерлингов.