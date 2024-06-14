  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Брайтон определился с новым главным тренером команды
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брайтон определился с новым главным тренером команды

Англия
Обновлено

Хюрцелер - потенциальный наставник Брайтона

Брайтон определился с новым главным тренером команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Фабиан Хюрцелер станет новым главным тренером "Брайтона". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Специалист подписал контракт с "чайками" до июня 2027 года.

31-летний американец войдет в историю как самый молодой тренер английской Премьер-лиги.

Фабиан был ассистентом национальной команды Германии U-19 и U-20, а также ФК "Санкт-Паули", где впоследствии стал главным тренером клуба.

Читайте такжеМарсель ведет переговоры с бывшим тренером английского Брайтона
По теме
yellow-arrow
Ширер: В Мудрике что-то есть, но ему нужно много работать
yellow-arrow
ФК Эвертон вскоре будет продан – BBC
yellow-arrow
Саутгемптон подписал краткосрочный контракт со своим бывшим хавбеком
Брайтон энд Хоув Альбион Фабиан Хюрцелер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости