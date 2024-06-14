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Брайтон определился с новым главным тренером команды
Хюрцелер - потенциальный наставник Брайтона
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Фабиан Хюрцелер станет новым главным тренером "Брайтона". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Специалист подписал контракт с "чайками" до июня 2027 года.
31-летний американец войдет в историю как самый молодой тренер английской Премьер-лиги.
Фабиан был ассистентом национальной команды Германии U-19 и U-20, а также ФК "Санкт-Паули", где впоследствии стал главным тренером клуба.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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