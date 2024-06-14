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Саутгемптон подписал краткосрочный контракт со своим бывшим хавбеком

Англия

Адам Лаллана возвращается в свой бывший клуб

Саутгемптон подписал краткосрочный контракт со своим бывшим хавбеком

Getty Images / Global Images Ukraine

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14 июня Саутгемптон подписал полузащитника Адама Лаллана.

Контракт игрока с английским клубом рассчитан на один сезон.

"Хоть это звучит немного как сказка, в моей голове все еще есть работа, которую нужно выполнить. Я действительно уверен, что мне еще есть что дать этому футбольному клубу", - сказал Адам.

Лаллана ранее играл за молодежную академию "Саутгемптон". Футболист также выступал за такие клубы как: "Борнмут", "Ливерпуль" и "Брайтон".

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Источник:
southampton fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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