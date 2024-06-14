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Саутгемптон подписал краткосрочный контракт со своим бывшим хавбеком
Адам Лаллана возвращается в свой бывший клуб
Getty Images / Global Images Ukraine
14 июня Саутгемптон подписал полузащитника Адама Лаллана.
Контракт игрока с английским клубом рассчитан на один сезон.
"Хоть это звучит немного как сказка, в моей голове все еще есть работа, которую нужно выполнить. Я действительно уверен, что мне еще есть что дать этому футбольному клубу", - сказал Адам.
Saint Adam ????— Southam(P)ton FC (@SouthamptonFC) June 14, 2024
We are delighted to confirm the signing of @officialAL20 on a one-year contract:
Лаллана ранее играл за молодежную академию "Саутгемптон". Футболист также выступал за такие клубы как: "Борнмут", "Ливерпуль" и "Брайтон".
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