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ФК Эвертон вскоре будет продан – BBC

Англия
Обновлено

Friedkin Group достигла принципиальной договоренности

ФК Эвертон вскоре будет продан – BBC

Фото: premierleague.com

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Компания "Friedkin Group", которая владеет "Ромой", достигла принципиальной договоренности о покупке "Эвертона".

Председатель правления Дэн Фридкин, чье состояние оценивается в 4,8 млрд фунтов стерлингов, стремится создать мультиклубную модель, объединив "Рому" из Серии А и "Эвертон" из Премьер-лиги.

Компания "Friedkin Group" опередила четырех конкурентов, среди которых британская инвестиционная компания Vici Private Finance, MSP Sports Capital, местные бизнесмены Энди Белл и Джордж Даунинг, а также консорциум с участием королевской семьи Саудовской Аравии.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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