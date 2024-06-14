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ФК Эвертон вскоре будет продан – BBC
Friedkin Group достигла принципиальной договоренности
Фото: premierleague.com
Компания "Friedkin Group", которая владеет "Ромой", достигла принципиальной договоренности о покупке "Эвертона".
Председатель правления Дэн Фридкин, чье состояние оценивается в 4,8 млрд фунтов стерлингов, стремится создать мультиклубную модель, объединив "Рому" из Серии А и "Эвертон" из Премьер-лиги.
Компания "Friedkin Group" опередила четырех конкурентов, среди которых британская инвестиционная компания Vici Private Finance, MSP Sports Capital, местные бизнесмены Энди Белл и Джордж Даунинг, а также консорциум с участием королевской семьи Саудовской Аравии.
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