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Стало известно, кого хотел подписать Тухель в случае своего назначения на пост главного тренера МЮ
Защитника мадридского Реала
Фото: twitter.com/FCBayern
В СМИ заявляют, что Томас Тухель во время переговоров с "Манчестер Юнайтед" по поводу его потенциального назначения тренером команды предложил приобрести защитника мадридского "Реала".
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По имеющейся информации, речь шла о 31-летнем Антонио Рюдигере. Отмечается, что данное предложение Тухеля было быстро отклонено и повлияло на решения "МЮ" касательно Тухеля как кандидата на пост главного тренера.
Напомним, руководство "Манчестер Юнайтед" приняло решение оставить Эрика тен Хага на посту главного тренера и продлить с ним контракт.
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