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Раскритиковали тен Хага. Бывшим игрокам Реал Мадрида не нравится работа нидерландского специалиста
В Испании все было иначе
Getty Images/Global Images Ukraine
Игроки "Манчестер Юнайтед" недовольны Эриком тен Хагом, сообщает The Athletic.
По информации издания, полузащитник Каземиро и защитник Рафаэль Варан выразили недовольство тренерской работой тен Хага. Бразилец и француз считают, что нидерландский специалист перегружает футболистов информацией и подавляет их индивидуальные качества.
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Отмечается, что из-за такого подхода со стороны тренера Рафаэль Варан принял решение покинуть "Манчестер Юнайтед" этим летом.
Напомним, контракт Эрика тен Хага с МЮ рассчитан до лета 2025 года. Сейчас в СМИ появилась информация о продлении контракта нидерландского специалиста с "красными дьяволами" до 2027 года.
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