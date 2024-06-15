Голкипер сборной Черногории и английского клуба скончался в возрасте 26 лет

Голкипер сборной Черногории и Миллволла Матия Саркич умер на 27 году жизни. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Правда, не сообщается о причине смерти. Пока клуб не будет давать никаких комментариев и просит уважать конфиденциальность семьи Матиа. Также "Миллволл" выразил соболезнования родным футболиста.

Саркич прошлым летом перешел из "Вулверхэмптона" за 1,4 млн евро. Он провел 32 матча в Чемпионшипе и один в Кубке Англии.

5 июня Матиа сыграл 90 минут за сборную Черногории в поединке против Бельгии. Он записал в свой актив восемь сейвов и стал лучшим игроком своей команды в этом матче.