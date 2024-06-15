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BBC: Амаду Онана может перейти в Арсенал
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Амаду Онана может перейти в "Арсенал". Об этом сообщает BBC.
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По информации источника, "Арсенал" сделал запрос о трансфере опорного полузащитника "Эвертона" Амаду Онана. Отмечается, что "Арсенал" готов отдать 60 миллионов евро за 22-летнего бельгийца.
Напомним, в прошедшем сезоне Аманду Онана сыграл в 37 матчах, во всех турнирах, в которых отличился 3 голами и отдал 1 голевую передачу. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.
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